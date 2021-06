Digital influencer de 5 anos é a sensação no Instagran

O que era um passatempo nos momentos em que não estava realizando as atividades escolares em casa, parece ter virado coisa séria. A digital influencer Maria Luiza Lemos, a Malu, de apenas 5 anos, faz enorme sucesso na internet por meio das redes sociais.

Seu canal Maria&Maria, no Youtube, bomba com os vídeos divertidos produzidos pela menina que começou a se aventurar pelo mundo virtual há seis meses. A pequena notável possui mais de 54 mil seguidores no Instagram. E esse número aumenta a cada postagem.

Segundo a mãe, é a própria Malu quem faz os vídeos e posta no canal. “Ela é desenrolada e esperta. Sou até suspeita para falar, mas minha filha é muito inteligente. Por isso, apoio o que ela faz, mas fico ali, monitorando tudo, afinal são milhares de seguidores dando ‘like’. Pra ela é só diversão. Entretanto, a coisa pode ficar séria quando os patrocinadores começarem a aparecer”, fala orgulhosa Giuliana Rodrigues Lemos.

Diversão dentro de casa

A família de Malu é quem protagoniza os vídeos divertidos da pequena influencer. Em um dos vídeos a irmã, Maria Clara Lemos, de apenas 2 anos, chama a atenção pela sua fofura, enquanto conversa com os pais de maneira engraçada ao mesmo tempo que mostra seriedade.

Com tanta diversão em família, pelo visto não vai faltar assunto e material para Malu encher o canal Maria&Maria e atrair mais seguidores. Quer conferir o que a digital influencer anda aprontando? Segue lá, no instagram dela: @malufontesofc .

Mina de ouro na internet

Para ser digital Influencer é preciso ter entre 1 mil e 40 mil seguidores em pelo menos uma rede social, sendo que cada marca tem um requisito mínimo para contratação de influencers.

De acordo com reportagem publicada pela revista Época Negócios, um digital influencer no Brasil ganha, em geral, entre R$ 50 mil e R$ 150 mil por campanha no YouTube. Esta pode incluir, além de menção em vídeo, posts nas redes sociais. Canais menores, como o da Malu, podem conseguir de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Reportagem: Antonio Carlos