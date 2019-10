Dia Mundial dos Animais é comemorado com musical para alunos de Belford Roxo

Para comemorar o Dia Mundial dos Animais (4 de outubro), a Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo, através da Secretaria Adjunta de Proteção aos Animais realizou algumas atividades com alunos do município. Foram convidadas nove escolas, entre municipais e particulares, com o intuito de envolver cerca de 300 crianças do 2º e 3º anos de escolaridade na conscientização da data. Durante o evento, aconteceu um bate-papo sobre a importância dos animais, apresentação do grupo de dança “Xstyle Dance Company Caxias e o musical “Cats Valores” (história de uma gata que abre mão dos estudos para casar e se dá mal. Depois do desenrolar da trama, ela casa novamente com um gato que prioriza os estudos), que foi baseado no musical “Cats”, onde os personagens são gatos e as crianças receberam máscaras de gato e cachorro, para que pudessem se sentir parte integrante da peça e se reconhecerem nos personagens.

“Alguns animais domésticos vivem cercados de carinho e bem-estar, mas, infelizmente, o mesmo não acontece com os animais abandonados ou com aqueles que sofrem maus-tratos. As crianças devem ter em mente que o animal não é um brinquedo e que devem cuidar e dar muito amor a eles. Existem também animais usados para testar produtos e muitos são submetidos a condições cruéis. Agradeço as direções das escolas pela parceria e pela presença”, destacou Flávio Gonçalves.

Direitos garantidos

Em Belford Roxo, a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Adjunta de Proteção aos Animais tem trabalhado para garantir que os animais possuam seus direitos garantidos e respeitados. “Parte desse trabalho se dá na área de educação ambiental voltada para o bem-estar animal. O objetivo desse projeto foi de envolver as crianças das redes de ensino do município e privada na construção de uma sociedade que enxerga os animais como sujeitos possuidores de direitos e que devem ser respeitados e cuidados. Pois, ainda hoje vemos situações que não podem ser aceitas sem pelo menos o sentimento de forte indignação, abrigos superlotados com animais abandonados, maus-tratos, envenenamento, venda ilegal de animais silvestres, circos, uso de animais em testes para cosméticos”, finalizou a secretária adjunta de Proteção aos Animais, Fernanda Vieira.

Professora do terceiro ano da Escola Municipal Capela São José, Valkíria dos Santos explicou que durante a semana as crianças realizaram diversas atividades como preparação para o Dia Mundial dos Animais. “Foram rodas de conversa com bate-papo sobre os animais domésticos e seus cuidados. As crianças pesquisaram sobre os animais em extinção e os maus-tratos para que cada um pudesse expor sua opinião e como esse problema pode acabar. Coloriram desenhos de animais e confeccionaram máscaras de cachorro e gato. E o evento foi o fechamento de todo o trabalhado que foi realizado. As crianças puderam ter consciência dentro da realidade delas sobre a proteção dos animais, o quanto ajudam na nossa vida e que não podemos explorá-los, pois o homem também é um animal”, disse a professora.

Dia Mundial dos Animais

O Dia Mundial dos Animais tem como objetivo lembrar a importância que os animais têm na vida do ser humano e do planeta, relembrando o cuidado, respeito e compromisso que devemos ter com eles. A data é comemorada desde 1930 e foi escolhida para homenagear São Francisco de Assis, que morreu no dia 4 de outubro de 1226. Quem decidiu a sua criação foi o Congresso de Proteção Animal, realizado em Viena, na Áustria. Apesar da existência da data comemorativa, os direitos dos animais só foram registrados muito tempo depois. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais só foi aprovada pela Unesco em 15 de outubro de 1978. O primeiro direito reconhecido é o de existir e ser respeitado. A declaração ainda lembra que o homem também é uma espécie animal. Portanto, não tem o direito de exterminar ou explorar os outros animais, mas deve usar sua consciência a serviço deles.

Para ajudar a defender os direitos dos animais, existem várias associações de defesa dos animais. No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais proíbe e atribui penas a quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo