Dia Mundial da Saúde é comemorado com informação e prestação de serviço em Porto Real

Foto: Dorinha Lopes

Foi realizado no sábado, 7, na Avenida B, bairro Freitas Soares, um evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. “Saúde Para Todos! A prevenção é a melhor solução” foi o tema do evento que trouxe informação e entretenimento à população. Assuntos relacionados à prevenção foram abordados pelos setores: Saúde Mental; Odontologia; Vigilância Sanitária. Entre os temas abordados destaque para dengue, chikungunya e zika; Saúde do trabalhador; Fisioterapia; Saúde da Mulher; Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais, com distribuição de informativos e diversas outras atividades. Os moradores também puderam aferir a pressão arterial e receberam dicas sobre a importância da alimentação saudável e da realização de atividades físicas. As crianças puderam aprender brincando com atividades lúdicas no combate ao mosquito Aedes aegypti.

Para a aposentada Rita Guimarães, moradora do bairro Fátima, o evento foi importante para que pudesse conhecer os serviços ofertados pela Secretaria de Saúde. “Foi iniciativa muito boa. Eu moro aqui há pouco tempo e ainda não tive oportunidade de conhecer todos os serviços. Além disso, fiquei por dentro de assuntos sobre quais conhecia só de ouvir falar. Essa proximidade com os profissionais de saúde dá para a população a oportunidade de saber sobre questões que muitas vezes temos até mesmo vergonha de perguntar. É como uma feira de conhecimento”, relatou Rita.

Segundo o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, as atividades realizadas no dia 7 foram importantes para conscientizar a população. “Nosso objetivo é mostrar o quanto é importante trabalhar, sobretudo, a prevenção através de atividades de educação em saúde. Promover eventos onde a população possa ter mais proximidade e oportunidade de conhecimento sobre os serviços que são ofertados”, resumiu. Também marcaram presença no evento o prefeito Ailton Marques e os vereadores Fernandinha e Carlinhos Tchaia.

Sábado Família

Ainda dentro das comemorações pelo Dia Mundial da Saúde, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, realiza neste fim de semana o Sábado Família Saúde. “Todas as tendas que estiveram presentes no evento do bairro Freitas Soares serão levadas ao Horto Municipal para que a população possa conhecer e usufruir dos mesmos serviços e informações. Todos estão convidados para comparecer ao Sábado Família Saúde, que contará também com um posto de vacinação contra a febre amarela. As tendas ficarão no evento das 14h às 17h”, contou o secretário.

Confira a programação completa do Sábado Família Mulher:

– Tendas de saúde e artesanato

– Artesanato do CAPS

– Recreação

– Vacinação contra febre amarela

– Ação solidária da Igreja Adventista

– Orientação Nutricional com Maria Anita Ferrari

– Funcional com o professor Jader Hermann

– Auriculoterapia com Mayara Moura

– Serenata a partir das 17h com Sr. Ari Alves e Grupo Nova Geração da Melhor Idade.