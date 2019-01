Dia dos quadrinhos e da saudade ganha destaque nas telonas de Queimados

O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos (HQ´s) e o da Saudade, ambos celebrados amanhã, serão comemorados com exibições gratuitas de filmes em Queimados. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, irá realizar duas sessões de cinema, no Teatro Delcy de Souza, localizado no CEU Planeta Futuro, no bairro São Roque.

Às 15h, será exibido o clássico filme brasileiro “Turma da Mônica”. Já às 18h, será a vez do longa-metragem nacional “Gionanni Improtta”, uma homenagem ao saudoso ator José Wilker, protagonista da trama. A classificação é livre e as entradas são gratuitas e por ordem de chegada.

O Dia Nacional das HQ´s faz alusão à primeira publicação de quadrinho no Brasil, em 1969, chamada “As Aventuras de Nhô Quin” ou “Impressões de Uma Viagem à Corte”, de Ângelo Agostini. Já o Dia da Saudade, serve para recordar a memória das pessoas que já partiram, os tempos bons que já passaram e as lembranças da infância.

“O objetivo é dar destaque ao quadrinho produzido no Brasil e mais especificamente em Queimados, valorizando como linguagem e forma de expressão artística e preservar a memória de quem teve importância e os momentos marcantes de nossas vidas”, frisou o Secretário Municipal de Cultura Marcelo Lessa, que anunciou ainda novidades para este ano. “Teremos a partir de fevereiro mais de 40 cursos gratuitos disponíveis para a população, entre eles o de desenho”, disse.