Dia D contra o sarampo terá 27 postos em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo está com tudo pronto para o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, que será realizado no próximo sábado, das 8h às 17h, em 27 unidades de saúde. A dose será aplicada em crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 29 dias. Durante este ano, o município teve quatro casos notificados como suspeita de sarampo, mas os exames não confirmaram.

Principais sintomas do sarampo: dores nos músculos, tosse forte ou seca, febre, mal-estar, perda de apetite, nariz escorrendo, manchas vermelhas ou erupções na pele, inchaço dos gânglios, dor de cabeça, dor de garganta e irritação nos olhos. A vacina que será aplicada é a tríplice viral, que, além do sarampo, protege ainda contra a rubéola e caxumba.

Os postos que disponibilização a vacina

Os 27 locais à disposição da população para a vacinação contra o sarampo são: Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Marta, UBS Manoel Batista de Almeida Filho, UBS Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa, UBS Sargento Roncalli, UBS Jacira Pinto Leal, UBS Orlando Correia Pinto Salles, Unidade de Saúde da Família (USF) Sá Rego, USF Xavantes I e II, USF Xavantes III e IV, USF Onofre Aniceto, USF Bom Pastor I e II, USF Bom Pastor III – Gogó da Ema, USF Parque dos Ferreiras, USF Antonio Francisco Ribeiro – Recantus, USF Bela Vista, USF Ererê, USF Dona Isaura, USF Jardim Redentor, USF Parque Esperança, USF Vila São Luiz, Policlínica Santa Maria, Policlínica Neuza Brizola, Policlínica Parque São José, Policlínica Heliópolis, Policlínica Nova Aurora e Policlínica Parque Amorim.

Prefeitura promove ação social no bairro Recantus

Moradores do bairro Recantus, em Belford Roxo, participam nesta quarta-feira (16-10), das 9h às 13h, do projeto Cidadania em Ação, que será realizado no Salão do Sherek (Rua Estrela Dalva, s/n). Durante o evento a população terá acesso a diversos serviços como: Programa Bolsa Família, pesagem do Bolsa Família, vale social, aferição de pressão arterial, ID Jovem, serviço à pessoa com deficiência, passe interestadual, isenção para a segunda via de identidade e CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, isenção de certificado militar, retificação de certidões, casamento civil, cartão do SUS e vaga legal, entre outros.

