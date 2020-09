DHC recebe reforço de delegados especializados em lavagem de dinheiro

A Divisão de Homicídios da Capital (DHC) recebeu o reforço de quatro novos delegados. Dois deles são especializados em investigações sobre lavagem de dinheiro. A determinação foi do novo secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, segundo o qual, o objetivo é investigar os casos de homicídio e acabar com a organização criminosa por trás do crime.

Turnowski pretende ainda fazer uma integração entre a especializada e as delegacias dos bairros para que as investigações comecem em até 48 horas após a comunicação do fato. A DHC é responsável pela investigação de crimes com mortes na capital fluminense, entre eles a execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes.