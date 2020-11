DHC prende pastor apontado como chefe do tráfico de drogas em Belford Roxo

Elisamar Miranda Joaquim andava de mãos dadas com a Bíblia e o crime ao mesmo tempo. Preso na manhã de ontem, durante a Operação Itália desencadeada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) em Belford Roxo, ele disputava uma vaga de vereador nas eleições deste ano pelo PDT.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Elisamar é pastor e apontado como o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Roseiral. A ação tinha como objetivo cumprir 10 mandados de prisão e 61 de busca e apreensão. Outros dois suspeitos foram presos na ação, um dos quais foi identificado como Leone da Silva Souza, que seria o direito de Cremilson Almeida de Souza, o Coroa.

Irmão é líder de facção

Segundo a especializada, o bandido é irmão de Eliezer Miranda Joaquim, o Criam, um dos líderes da facção Comando Vermelho em Belford Roxo. O homem, que foi preso no ano passado, continuava mandando nas atividades do tráfico no Complexo do Roseiral.

“Eliezer, vulgo Criam, é integrante da cúpula da facção mais perigosa do Rio de Janeiro. Ele que é efetivamente o dono daquela comunidade”, disse o delegado Moysés Santana, titular da DHC e responsável pelas investigações. A polícia informou que quando Cremilson Almeida de Souza foi preso em março deste ano, Eliezer assumiu o controle do Roseiral. Contra ele havia 18 mandados de prisão, sendo alguns por homicídios de dois policiais militares e um bombeiro.

Com o Coroa preso em março deste ano pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Eliezer assumiu o controle, mas também foi preso. Ele, então, colocou seu irmão Elisamar no comando. O pastor tinha como aliados: Ronaldo Lisboa, o Gordinho, apontado como o gerente dos condomínios; e Jonata Gomes da Silva, o Tobinha ou Paraíba, que seria o gerente do tráfico de drogas. Os dois foram denunciados na operação.

Completam a lista de denunciados Marcus Vinicius Maia de Melo (‘Vinicius’), Guilherme Caíque Santos Silva (‘Babuíno’ ou ‘2b’), Igor Assunção Ramos (‘Ch’ ou ‘Cachorrão’), Diego da Silva Freire (‘DG’), Esmael Flavio Vieira da Silva, Gabriel Timóteo de Andrade (‘GB’), Wirlley dos Santos (‘Jamaica’), Rodrigo da Silva Ferreira (‘Neguinho’), Bruno de Souza, Alexandre Lopes De Oliveira (‘Baiano’), Darley Soares de Souza (‘Tatá’), Thais Martins Leite da Silva, Ingrid da Costa dos Santos, Lidia Guimaraes Lima Alves, Jurandir do Nascimento da Silva e Alexandre Aleixo dos Reis (‘Xandão’).

Plano era eleger o bandido ter abertura nas instituições

Ainda de acordo com as investigações, o plano de eleger Elismar vereador era uma estratégia da facção com o objetivo ter maior penetração e influência nas instituições públicas.

“É um planejamento da facção, eles já haviam… Um outro, que se encontra foragido, o Ronaldo Lisboa (o gerente dos condomínios) já havia se candidatado na outra eleição e não se elegeu, e agora, o Elisamar vinha tentando e todos os integrantes da facção. É um projeto de poder da facção de tentar colocar um membro entranhado ali nas repartições públicas”, destacou o delegado Santana.

Ainda segundo Santana, Elisamar usou toda a estrutura da associação criminosa para angariar votos, além de ameaçar e oprimir outros candidatos de fazerem campanha na região.

Por meio de interceptações telefônicas, autorizadas pela Justiça, a policia identificou o modo de atuação da quadrilha, que incluía a prática de extorsões e ameaças, além de desvendar a hierarquia de funcionamento da organização, com a identificação das funções exercidas por cada um dos participantes.