DHC identifica quarto suspeito de participar da execução de contraventor

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) já identificou o quarto suspeito de participar da execução do contraventor Fernando Iggnácio, no no dia 10 deste mês., no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro, policial militar de São Paulo, é e irmão do ex-PM Pedro Emanuel D’Onofre, também apontado pelo crime. Nas imagens das câmeras de segurança de um condomínio em Campo Grande, ele é o único que se separa do grupo e segue em outra direção na calçada.

Otto está foragido, assim como o irmão Pedro Emanuel, o policial militar Rodrigo Silva das Neves e Ygor Rodrigues Santos da Cruz, vulgo Farofa. Depois do dia da morte do bicheiro, o agente da polícia paulista nunca mais apareceu para trabalhar na corporação. Das Neves, o primeiro suspeito a ser identificado, chegou trabalhar no domingo das eleições do primeiro turno, quando escoltou urnas, mas depois não foi mais visto em serviço.