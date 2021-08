DHC identifica homem executado com tiros no rosto na Zona Oeste do Rio

O homem executado com vários tiros no rosto na tarde da última quarta-feira, na Rua Teixeira Campos com a Rua Flamengo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi identificado como Thiago Barbosa da Costa, de 26 anos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o crime, ouviu de testemunhas que estavam no momento do assassinato, que a vítima era motorista de van da região, mas não sabem se o crime pode ter alguma ligação com o tráfico de drogas ou milícia do bairro Santíssimo, em Campo Grande.

Thiago, conhecido como ‘Th do Uber’, trabalhava em um depósito de bebidas nos fins de semana. Moradores relataram que há uma máfia de vans atuando no bairro e que muitos são hostis com os passageiros.