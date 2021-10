DHC busca ex-namorado suspeito de matar adolescente no Morro do Turano

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato da adolescente Sabrina Mikaeli do Nascimento Silva, de 15 anos. O ex-namorado da vítima, Guilherme Vicente do Amaral, conhecido como Capetinha do Salgueiro, de 21 anos, está sendo procurado por suspeita de cometer o crime.

Testemunhas contaram que ele atirou contra a jovem na madrugada do último sábado, na Rua Joaquim Pizarro, no Morro do Turano, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. O corpo de Sabrina foi enterrado no domingo (17), no cemitério do Catumbi.

O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e a suposição é de que ele tenha matado a ex-namorada que não queria mais estar em um relacionamento com ele.

“Ela já tinha falado para mim que não queria continuar mais com essa pessoa porque ele já tinha espancado ela. Aí depois ela acabou caindo na fraqueza de voltar pra ele de novo. E aí, quando ela quis terminar, não deu mais tempo”, disse a mãe da adolescente durante o enterro.

Em 2020, segundo os dados divulgados pelo ISP, ano passado 78 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado. Desses casos, 20% aconteceu na presença dos filhos dessas mulheres.