DHBF vai usar sinais de antenas de telefonia móvel para tentar traçar a rota de jovens sequestrados

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) vai usar os sinais das antenas de telefonia móvel para tentar traçar a rota que Matheus Costa da Silva, de 21 anos; Douglas de Paula Pampolha dos Santos, de 22; Adriel Andrade Bastos, 24; e Jhonatan Alef Gomes Francisco, de 24, fizeram e,

consequentemente, saber para onde eles podem ter sido levados.

O grupo foi sequestrado por homens armados no dia (12) deste mês, em Nova Iguaçu, após ser abordado no carro de aplicativo onde estava, nas proximidades do residencial onde morava, no bairro Valverde, por cerca de oito homens encapuzados e fortemente armados.

Uma menor de idade, namorada de um dos rapazes, acompanhava o grupo, mas foi liberada pelos bandidos ainda no local do crime. Já o motorista de aplicativo que dirigia o veículo em que eles estavam foi solto no bairro Cabuçu, também em Nova Iguaçu. Em depoimento à Polícia Civil, ele afirmou que os bandidos teriam dito que “não fariam nada com trabalhador”. O homem prestou esclarecimentos aos

policiais. Seu veículo também foi periciado.