DHBF prende suspeitos de homicídio, tráfico de drogas e latrocínio no RJ

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) capturaram hoje (19) dois suspeitos das mortes de duas pessoas. Uma das prisões foi feita em Nova Iguaçu contra Marcos Alexandre Silva de Carvalho, de 27 anos.

Suspeito pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, ele é apontado como o autor do assasssinato de um suposto usuário de entorpecentes. Marcos teria dado vários tiros contra a vítima depois de ter levado essa pessoa ao local da venda de drogas.

Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. No local, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas. Marcos foi levado para a especializada e será encaminhado para o sistema prisional nos próximos dias.

Latrocínio em Magé

A segunda prisão feita pelos agentes da DHBF ocorreu em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Alecssander dos Santos Costa é suspeito pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso em casa. De acordo com as investigações, no último dia 27 de julho, na Estrada da Piedade, em Magé, na Baixada Fluminense, ele tentou roubar dois veículos e matou o motorista de um dos carros.

A Polícia Civil informou que na abordagem para roubar o segundo veículo, Alecssander rendeu os passageiros, roubou todos os pertences e realizou disparos com sua arma contra o motorista. A vítima foi morta na frente da esposa e do filho.

O criminoso ainda roubou os pertences dos ocupantes do primeiro carro abordado no local. Em seguida, entrou no veículo do motorista baleado e fugiu. A identificação de Alecssander só foi possível porque as vítimas do assalto detalharam uma tatuagem que o suspeito tinha. Ele também foi levado para a DHBF e de lá será conduzido para o sistema prisional do estado.