DHBF prende suspeito de assassinar a tiros o próprio pai em Nova Iguaçu

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante, na madrugada de hoje (15), um homem suspeito de assassinar o próprio pai em Nova Iguaçu. Com o suspeito de 19 anos foi apreendido uma pistola calibre 9mm. A especializada não divulgou a identidade do jovem.

Segundo informações, o quartel dos Bombeiros de Nova Iguaçu (4º GBM) foi acionado às 1h49 para socorrer Leonardo Calisto, 41. Mas ele já estava morto quando os miltares chegaram.

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência no bairro Rosa dos Ventos. A DHBF realizou a perícia no local. O caso será encaminhado à Justiça.