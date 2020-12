DHBF prende dois suspeitos de matar estudante da UFRJ

Dois suspeitos de envolvimento na morte do estudante de farmácia da UFRJ Marcos Winícius Tomé Coelho de Lima. foram presos ontem por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Outras quatro pessoas foram identificadas.

De acordo com a especializada, Marcos Winícius foi sequestrado e morto por traficantes.

O corpo foi encontrado em Nova Iguaçu, em outubro. O jovem tinha sido visto pela última vez no dia 8 daquele mês, quando saía do Shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul. Ele teria deixado a família no shopping e ido para casa, na Urca, de bicicleta elétrica, para se preparar para uma festa à noite. E não foi mais visto.

Segundo as investigações, no dia do crime, Marcos saiu do shopping com sua bicicleta e foi abordado por ocupantes de um carro e uma caminhonete na entrada da Urca. O carro bateu na bicicleta e jogou o estudante no chão. Dois ocupantes do carro desceram, renderam Marcos Winícius e o colocaram no carro e saíram. A caminhonete que estava na cobertura, retornou ao local naquela madrugada para recolher a bicicleta.

Nove dias depois, o dono da caminhonete foi preso e o veículo apreendido. A polícia identificou que o carro estava parado na saída do shopping, à espera da vítima. A Polícia Civil investiga o envolvimento de Marcos Winícius com um grupo conhecido como “Boteiros”, que aplica golpes em traficantes e usuários de drogas no Rio e em outros estados.

A DHBF investiga se Marcos Winícius e outros três amigos teriam roubado uma carga de drogas avaliada em cerca de R$80 mil. O rapaz não teria participado efetivamente deste roubo. Mas já estava no hotel onde os três amigos – entre eles, um policial militar – foram comemorar o roubo.

A polícia diz que esse grupo já vinha realizando ações semelhantes em outros estados. E o grupo era conhecido como “Boteiros”, que seriam conhecidos de traficantes e usuários de drogas de classe média alta, de bairros das zonas Sul e Oeste, como Urca e Leblon e Barra da Tijuca.