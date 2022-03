DHBF investiga duas mortes em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense

Dois homens foram mortos em diferentes pontos da cidade da Baixada Fluminense. Casos são tratados como execução

Dois casos de execução ocorridos hoje (2) em Nova Iguaçu estão sendo investigados pela delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil não informou se os crimes tem alguma relação com a milícia.

A primeira vítima, conhecida apenas como Fabinho da Gatonet, foi assassinada a tiros no bairro Botafogo, próximo à UPA 24 horas. Um vídeo feito por um morador e que circula nas redes sociais mostra que o veículo onde estava Fábio chegou a capotar após ser atingido pelos diversos disparos.

Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) foram acionados para o local e comunicaram a ocorrência à DHBF.

Disparos no rosto

O outro caso de homicídio aconteceu no bairro Miguel Couto. A vítima foi atingida por vários tiros no rosto. Conhecido como “Bugo”, ele trabalhava como mototaxista na região.

Segundo as primeiras informações, o homem teria sido levado para uma localidade conhecida como Chaminé, usada para desovar corpos e executado. Até o momento não há informações da autoria e motivação do crime.