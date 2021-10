DHBF identifica suspeito assassinar pastor em Nova Iguaçu

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificou o suspeito de ter matado o pastor e professor de teologia Heraldo Carlos de Souza. O crime foi na última quarta-feira. A Polícia Civil afirmou que o pedido de prisão temporária do suspeito foi encaminhado à Justiça. Heraldo foi atacado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em Cabuçu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O corpo da vítima foi sepultado na última sexta-feira no Cemitério Carlos Sampaio, em Austin, também em Nova Iguaçu.

Esposa de Heraldo, Carla Paulino de Souza contou que foi a primeira vez que ele trabalhava no período da noite. “Quando eu cheguei do trabalho ele me deixou na igreja e falou que ia rodar um pouco. Eu falei: ‘eu não gosto que você rode à noite’. Mas ele disse que ia trabalhar só um pouco. Ele me deixou na igreja umas 19h45 e 21h30 foi o acontecido, uma coisa muito rápida”, lembrou.

Ela disse que ficou preocupada ao levantar para trabalhar, porque percebeu que o marido ainda não havia voltado para casa. “Quando eu levantei umas 5h30 da manhã para trabalhar ele não estava, aí eu comecei a ficar preocupada. Quando eu tentei entrar em contato com meu pastor Luciano, ele chegou lá em casa com a notícia de que ligaram para ele dizendo que tinham encontrado o Heraldo”, afirmou.