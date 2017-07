DH de Niterói identifica corpos carbonizados

Foto: Divulgação

As vítimas foram encontradas carbonizadas num Renault Duster no Baldeador, em Niterói, na Região Metropolitana.

Quatro pessoas encontradas mortas carbonizadas dentro de um carro, no Baldeador, em Niterói, no último dia 2, foram identificadas por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Tainan Cristina da Silva Batista e seu marido, Renan da Silva Souza; Marcos Vinicius Henrique Barbosa, de 17 anos; e João Ernestino de Souza Lourenço.

As investigações da especializada apontam que o crime teria sido cometido por traficantes do Novo México, onde as vítimas moravam. Uma delas havia recebido uma indenização devido a um acidente de trânsito e começou a fazer melhorias em sua casa.

Para a DHNISG, os criminosos teriam desconfiado de onde estaria vindo o dinheiro e acharam que essa vítima estava trabalhando como informante de traficantes de outra comunidade. Entretanto, nenhum dos mortos possuía qualquer ligação com o tráfico.

