DGPE apreende arsenal da quadrilha do miliciano Tandera

Agentes do Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) apreenderam um fuzil, entre outros armamentos e materiais da quadrilha comandada pelo miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. A apreensão aconteceu na comunidade dos Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, área que o bandido tenta retomar.

A ação é parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos, e contou com a participação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

De acordo com os agentes, os milicianos da localidade fugiram ao serem alertados por integrantes da organização criminosa que monitoram a região sobre a investida da Polícia Civil. Eles deixaram para trás um fuzil calibre 5.56, duas pistolas, carregadores, munições de diversos calibres, rádios transmissores, coletes, uniformes, telefone celular e cadernos com anotações. O material apreendido foi encaminhado à Draco que dará prosseguimento às investigações.