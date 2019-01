Dez mortos em chacina no RJ

Um banho de sangue cobriu o final da noite de domingo e madrugada de ontem em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RIop de Janeiro. Dez pessoas foram executadas a tiros em três bairros do município. De acordo com informações do 35º BPM (Itaboraí), quatro mortes aconteceram no Marambaia, em Itaboraí, às 23h20. Uma das vítimas tinha um trailer de lanches e foi levada pelos bandidos para outro local, onde foi morta. Era Débora Rodrigues, de 46 anos, dona do estabelecimento. Os outros mortos foram identtificados como Hércules de Souza Costa, que trabalhava como atendente no local; Michael Douglas da Silva Machado, 25; que possuía anotações criminais por tráfico de drogas e roubo; e Allan Patrick Pinto Vicente, 21. Em Granja Cabuçu, foi confirmada uma morte: Vanderson dos Santos Silva, 18. No bairro Ampliação, também foi vítima da chacina, Pablo Damasceno dos Esteves, 26 . A investigação preliminar aponta para os mesmos autores e motivação. Além das mortes, ao menos outras quatro ficaram feridas e foram socorridas no Hospital Estadual Alberto Torres. Uma delas não resistiu.

Mais banho de sangue

Por volta da 1h, outras três pessoas foram mortas do outro lado da Marambaia, que fica em São Gonçalo. As três vítimas eram da mesma família e estavam dentro de casa.

De acordo com parentes, um grupo fortemente armado bateu na porta na porta e fez vários disparos. Elas foram identificadas como: Gabriel Trigueiro de Oliveira, 19; Renan Trigueiro de Almeida, 20, primo de Gabriel; e Rodrigo Avelino Braga, 38, tio de Gabriel e Renan. A mãe de uma das vítimas se desesperou ao ver o que tinha acontecido: “Gente, socorro! Mataram meu filho! Vem aqui, pelo amor de Deus!”, gritou ela.

A Polícia Militar informou que as mortes estariam relacionadas a disputas entre quadrilhas rivais de traficantes. Testemunhas relataram que quatro homens chegaram armados e encapuzados em um carro prata. Eles falaram que iriam matar todas as pessoas que tivessem envolvimento com o tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Morte de PM perto de local de chacina

Na última quinta-feira, o cabo da PM Rodrigo Marcos Paiva foi morto a tiros perto do local das mortes, em São Gonçalo. Ele foi assassinado na frente da mãe enquanto lanchava em uma barraquinha. No último sábado, foram presos dois homens acusados de fazer parte da quadrilha que matou o policial.