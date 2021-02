Dez mortos em ação da PM contra disputa travada por traficantes e milicianos 

Uma operação da Polícia Militar para acabar com uma disputa de território travada por traficantes e milicianos em oito comunidades nas zonas Norte e Oeste do Rio deixou dez bandidos mortos, ontem. A corporação afirmou que os grupos rivais também disputam a exploração de negócios irregulares, como venda clandestina de sinal de TV a cabo, fornecimento clandestino de internet e o monopólio do comércio de gás e de drogas.

A ação contou com a participação de 300 homens de cinco batalhões. Em Quintino, PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque trocaram tiros com bandidos dos morros do Dezoito, Caixa D’Água e Saçu. Neste último, que dá acesso pela mata às duas primeiras comunidades, um confronto deixou seis homens baleados. Eles foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Mortos em comunidades

Outras duas mortes ocorreram na favela da Caixa d’água e mais duas no Morro do Flexal, no Engenho da Rainha. PMs também vasculharam o Morro do Urubu, em Pilares, e as Favelas Bateu Mouche, Chacrinha e Barão, na Praça Seca. Além dos mortos, outras seis pessoas foram baleadas e atendidas no Salgado Filho. A polícia apreendeu cinco fuzis, uma submetralhadora, quatro pistolas, rádios de comunicação e drogas.

Envolvimento com o crime

Segundo a PM, os 10 mortos na operação tinham envolvimento com o crime. Os bandidos trocaram tiros com policiais durante a ação, que tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.

“Tivemos este grande número de mortes por conta de marginais que resistiram duramente à ação policial. Mas tivemos quatro criminosos presos que se renderam por conta da operação policial”, afirmou o porta-voz da PM, Major Ivan Blaz.