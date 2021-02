“Deus é Rubro-Negro”, diria o Tricolor Nelson Rodrigues

Jota Carvalho

A Nação rubro-negra pôde soltar o grito de octacampeão brasileiro. Na última rodada do Brasileirão 2020, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na noite da quinta-feira (25), no estádio do Morumbi, ficou com a taça. O gol do Mengão foi marcado por Bruno Henrique. Apesar do revés, o time comandado por Rogério Ceni fez história e conquistou seu oitavo título nacional e o bicampeonato consecutivo 2019/2020. Vale ressaltar que o Internacional ficou no empate contra o Corinthians, no Beira Rio, decretando o título do Fla.

Com uma campanha de altos e baixos, o Rubro-Negro engrenou na reta final do campeonato e alcançou cinco vitórias nos últimos seis jogos. “A força e a união da equipe rubro-negra foram fatores determinantes na conquista de mais um título nacional que enriquece ainda mais a linda história do Clube de Regatas do Flamengo”, vibrou o presidente Rodolfo Landim, após o apito final e a certeza do 0 a 0 em Porto Alegre. “Foi um ano difícil, marcado com tantas perdas devido à pandemia da Covid-19, que assolou o mundo inteiro. Nosso time conseguiu proporcionar um momento de felicidade à sua imensa Nação, que hoje pinta o Brasil inteiro de vermelho e preto, com muito orgulho, raça, amor e paixão”, acrescentou o dirigente.

Após a partida, Rogério Ceni disse que os principais jogadores do elenco ganharão 15 dias para descansar.

O Mengão estreia na Taça Guanabara, do Cariocão, nesta terça-feira (2), contra o Nova Iguaçu, às 21h30, no Maracanã.

Foto: Crédito / Alexandre Vidal / Fla

Legenda: Atacante Bruno Henrique marcou o gol do Fla na partida em Sampa