Detran reabre mais cinco unidades para serviço de entrega de CNH

Mais cinco unidades do Detran.RJ serão reabertas a partir desta segunda-feira (26/10). Os postos, que originalmente fazem serviços administrativos, neste momento também desempenharão funções do setor de Habilitação. O objetivo é diminuir a demanda represada nos últimos meses em função da pandemia. Na semana passada, o departamento também voltou à operação em outras 19 unidades e vem promovendo mutirões todos os sábados num esforço para retomar a totalidade dos serviços até o fim de novembro.

“Desde que assumi, há duas semanas, estipulei que o plano de retomada deve avançar com criatividade da equipe para buscar outras formas de oferecer sempre mais serviços à população. Verificamos que a Região dos Lagos, por exemplo, ainda não tinha unidade prestando serviços de habilitação e, por isso, priorizamos agora a escolha de duas unidades em grandes cidades da região para incluir nesta etapa – contou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder. “Somente nesta semana 19 unidades (16 Ciretrans e três Unidades de Serviços Veiculares) voltaram a disponibilizar serviços, sem contar com essas cinco unidades que abriremos na semana que vem. Estamos seguindo o plano para reabrir tudo em breve”, informou Konder.

Outros procedimentos

As unidades que abriram nesta segunda-feira são as SATs (Serviços Auxiliares de Trânsito) localizadas em São Pedro da Aldeia, Paraíba do Sul, São Fidélis e Rio das Ostras e o posto de Habilitação de Cabo Frio. Inicialmente, os locais entregarão as habilitações que já estiverem prontas, mas que ainda estavam nos postos. Após a diminuição da procura por esses serviços, outros procedimentos também ficarão disponíveis nestas unidades. As unidades funcionarão das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. Não será necessário agendar para buscar a CNH já emitida.

Com as novas reaberturas, a capital e mais 18 municípios foram beneficiados este mês. São eles: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Niterói, Itaguaí, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Três Rios, Barra Mansa, Resende, Cabo Frio, Barra do Piraí, Valença, Miracema, Itaboraí, Angra dos Reis, Petrópolis e Campos. Somada às quatro unidades a serem reabertas na próxima semana, serão 323 unidades já em funcionamento em todo o estado, desde a retomada do atendimento.

Plano de reabertura gradual dos postos do órgão

A medida segue o plano de reabertura gradual das unidades do Detran e deve eliminar a demanda represada de entrega das CNHs já emitidas e pendentes de entrega aos condutores.

“Com as 19 unidades reabertas nesta semana e mais esses quatro SATs, vamos conseguir entregar as carteiras de motoristas para todas as regiões do estado”, explicou Konder.

O Detran orienta que neste primeiro momento só procurem as unidades quem já teve o documento emitido e sem levar acompanhante para evitar a disseminação do vírus. Para mais informações, basta ligar no teleatendimento (21 3460-4040 / 4041 / 4042), acessar o site (www.detran.rj.gov.br) ou as redes sociais oficiais do departamento.

Os endereços das unidades são: Cabo Frio: Av. Teixeira de Souza, 1612- Braga; São Pedro da Aldeia: Rua Professor Gustavo Adolfo Menezes, s/n°, Balneário; Paraíba do Sul: Avenida Brasil, 320, Parque Moroni; São Fidélis: Rua Teodoro Gouveia de Abreu, 230, São Vicente de Paula; Rio das Ostras: Rua das Casuarinas, s/n°, sala 10, Centro da Cidadania; Horário de funcionamento: 10h às 16h.