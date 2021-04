Detran: mutirão de serviços será realizado neste sábado em todo RJ

O Detran-Rj realiza, no próximo sábado (24), o 23º mutirão de serviços desde o início da pandemia. Ao todo, serão ofertadas 7,2 mil vagas para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos, em 70 unidades em todo o Estado do Rio.

De acordo com o departamento, para evitar aglomerações, as vagas já estão disponíveis desde o meio-dia desta quarta-feira (21). O atendimento precisa ser agendado pelo site do Detran-RJ ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

Quem precisar solicitar a segunda via da identidade ou emitir a carteira Seap, o atendimento será das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Sede (Centro do Rio); Gávea, Shopping Via Brasil; Vaz Lobo; Parque Shopping Sulacap; Campo Grande; Center Shopping; Mangaratiba; Magé; Unapark; Macaé; Nilópolis; São Pedro da Aldeia; Três Rios; Volta Redonda; Belford Roxo; Niterói (Fonseca); Saquarema e Nova Friburgo

Já os serviços de habilitação serão disponibilizados das 10h às 16h, nos seguintes postos: sede (Centro do Rio); Américas Shopping (Recreio); Araruama; Barra Mansa; Belford Roxo; Cabo Frio; Campos; Center Shopping Detran Sul (Gávea); Guadalupe; Ilha do Governador; Itaboraí Plaza; Itaguaí; Itaperuna, Jacarepaguá; Largo do Machado; Magé, Méier; Nilópolis; Niterói (Fonseca); Niterói Shopping, Nova Friburgo; Nova Iguaçu; Penha; Petrópolis Resende; Rio das Ostras; São Gonçalo; Neves; São João de Meriti; São Pedro da Aldeia; Sulacap; Três Rios; Via Brasil; Vila Isabel; Volta Redonda; West Shopping

Nos serviços de veículos, o atendimento será das 8h às 17h, nos postos: Parada de Lucas; Santa Cruz; Vila Isabel; São João de Meriti; São Gonçalo; Queimados; Paraíba do Sul; Cachoeira de Macacu; Campos I; Paracambi; Teresópolis; Itaperuna; Angra dos Reis; Búzios; Petrópolis; Macaé; Casimiro de Abreu.