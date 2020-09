Detran atende demanda na pandemia

Os serviços do Detran-RJ foram suspensos em 16 de março devido à crise do coronavírus. Desde então, o departamento prorrogou prazos e, ao mesmo tempo em que protege os seus funcionários, vem aplicando um plano de contingência para não deixar a população desassistida. O órgão monitora as demandas por documentos específicos e adequar os seus serviços, resguardando a população e os funcionários.

Com o passar dos meses, o Departamento de Trânsito foi se adaptando às necessidades da população. Inicialmente, o atendimento aos funcionários de serviços essenciais foi priorizado. Em seguida, os esforços se voltaram para as pessoas que precisavam requerer algum suporte para o governo. Foi uma necessidade imediata que precisava ser suprida.

O Detran-RJ realizou diversos mutirões para entrega de documentos. Recentemente focou nos solicitados antes da pandemia. Mais de 400 carteiras de identidade foram entregues em cinco municípios fluminenses, possibilitando o requerimento de auxílios governamentais, remédios gratuitos e até mesmo a compra da casa própria.

A doméstica Helenice da Silva, 54 anos, também foi uma das beneficiadas pela ação. Após anos de muito trabalho, a moradora de Resende, casada e mãe de três filhos, conseguiu juntar suas economias e financiar um imóvel pela Caixa Econômica Federal. Para isso, ela precisava atualizar seu documento de identidade, que ainda constava o sobrenome de seu antigo marido.

“Eu sempre quis uma casa própria. Agora, graças à ação do Detran, vou poder dar entrada no meu novo lar, que, além de espaçoso, fica em um lugar muito melhor. Estou muito feliz porque também vou ficar livre do aluguel. Eu finalmente vou realizar meu grande sonho”, vibrou Helenice.