Detento de Bangu 9 acende charuto com nota de R$ 50

Para os detentos da penitenciária Bandeira Stampa (Bangu 9), no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, ostentar atrás das grades é uma festa. Um vídeo gravado de dentro da cadeia, mostra um deles acendendo um

charuto com uma nota de R$ 50 em chamas.

Nas imagens, o bandido aparece com um charuto na boca e a nota na mão. Outro preso acende um isqueiro e queima a nota.

Além disso, a gravação mostra criminosos com copos de bebidas nas mãos como se estivessem participando de uma festa sem se preocuparem com os agentes penitenciários. Os detentos que aparecem na imagem são apontados como milicianos ligados à quadrilha de Wellington da Silva Braga, o bandido mais procurado do Rio. “Nada mudou”, diz um dos presos, ao som de um hit do funk ao fundo.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) não confirmou a identidade dos presos, mas informou que instaurou um processo para apurar o caso. De acordo com a Seap “os internos envolvidos foram transferidos de unidade e passaram a cumprir regime disciplinar diferenciado”.