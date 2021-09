Desfile cívico de Belford Roxo destaca Superação e cidadania

Este ano, as unidades escolares abrilhantaram a semana da pátria no Ciep Municipalizado Constantino Reis, em São Bernardo, respeitando todos os protocolos de segurança. O tema escolhido foi “Superação e Cidadania”, onde as crianças e jovens deram um show de criatividade e conhecimento.

Nesta sexta-feira (3), aconteceu o encerramento com a presença da deputada federal Daniela do Waguinho.

O secretário de Educação, Denis Macedo, lembrou da tradição de realizar os desfiles em seis dias e nas ruas, mas devido à pandemia, no ano passado, a cidade não teve o ato cívico. “Esse ano estamos virando o jogo com o trabalho do nosso governo. Vacinas sendo aplicadas e as medidas de prevenção contra a doença sendo seguidas. Com isso, conseguimos realizar esse evento para lembrar do nosso dever cívico e amor à pátria. Se tudo der certo, ano que vem estaremos nas ruas novamente levando a mensagem da nossa educação”, destacou Denis.

Lembrança da infância

Ao parabenizar a Secretaria de Educação pelo desfile, a deputada federal Daniela do Waguinho disse que sempre fica emocionada com os atos cívicos, pois lembra de sua infância.

“Vejo a dedicação da Educação e esse é o momento de incentivar os alunos a serem patriotas e terem orgulho de serem brasileiros. Destaco também o trabalho dos professores que tiveram que se reinventar nesse momento de pandemia e apresentaram um desfile lindo. Hoje estou com essa grande responsabilidade de representar o Rio de Janeiro em Brasília, lutando por igualdade e dias melhores”, disse Daniela.

Primeira participação

De acordo com a diretora da Escola Municipal Albert Sabin, Eliane de Almeida, essa foi a primeira vez que a unidade participou do ato solene. “Apresentamos com muito carinho um pouco do trabalho desenvolvido da escola”, resumiu Eliane.

As amigas e alunas da EJA na Escola Municipal Miguel Ângelo Leone, Márcia Cristina de Souza, 42 anos, e Ana Carolina Luciano, 21, estavam animadas por desfilar. “Fiquei muito feliz em desfilar pela nossa pátria. Perdemos um bom tempo porque não podíamos fazer isso. Estive no meio das crianças com um sorriso no rosto”, disse Márcia.