Desconto de 10% na cota única do IPTU vai até 10 de fevereiro

A Prefeitura de Belford Roxo já enviou os carnês de IPTU – 2022 para os contribuintes. Para o pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro, o desconto é de 10% e de 5% até 10 de março. Outra opção é parcelar em até 10 vezes com as parcelas vencendo no dia 10 de cada mês, mas sem desconto. O dinheiro arrecadado com o IPTU é investido em obras e outras melhorias para o município.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, destacou a importância de a população pagar o IPTU, pois os recursos são investidos em benfeitorias. “Belford Roxo mudou e estamos com obras em todos os bairros. Isso se dá porque a população está confiando no governo e fazendo a sua parte pagando IPTU”, avaliou.

O secretário municipal de Fazenda, Marcos Fernando Ximenes, enfatizou que a Prefeitura agilizou a emissão dos carnês para que o contribuinte receba em casa. “Esperamos que, no máximo, até o dia 20 de janeiro, todos os carnês já tenham sido entregues. Mas, caso não receba, o contribuinte pode vir à Prefeitura que o atenderemos e emitiremos as guias. Outra opção é entrar no site. A meta foi facilitar a vida de todos”, resumiu.

Opções para o contribuinte

O contribuinte que não receber o carnê pode procurar o Balcão do IPTU para emissão de segunda via que a Prefeitura disponibilizou. A sala funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ao lado esquerdo da entrada do prédio, na Rua Floripes Rocha 378, no Centro. Outra opção é emitir a guia diretamente no site prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br clicando no ícone “Emissão da segunda via de IPTU”.

Calendário

De acordo com o calendário, não optando pelo pagamento da cota única até 10 de fevereiro de 2021, o contribuinte terá as seguintes opções:

– Desconto de 5% em parcela única com vencimento até 10 de março;

– Em até dez parcelas mensais e consecutivas, com o vencimento no dia 10 de cada mês, a partir de março de 2022.

O IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou pela internet até o vencimento. Após a data limite, somente no banco Itaú.