Desarme e PRF apreendem mais de 100 quilos de pasta base de pó

Numa ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Polícia Civil, agentes apreenderam mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, na manhã de ontem, na BR-040, em Três Rios, no Sul Fluminense.

Segundo informações, os 111 tabletes do produto seguiria para o Complexo do Alemão, estava escondido no fundo falso de um carro e duas pessoas, naturais de São Paulo, foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

O objetivo da ação é reprimir o tráfico de armas e drogas na divisa dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Na rodovia, foi abordado o Kia Sorento, com placa de Petrópolis, ocupado pelos paulistas Jean Marcos Santos Silva, 39 anos, e Bruno Matias da Silva, de 40.

Na busca realizada no veículo, os policiais localizaram um sofisticado fundo falso que ocultava os 111 tabletes de pasta base de cocaína. Os agentes tiveram que arrancar o forro do veículo e recortar parte da lataria utilizando uma talhadeira.

Todo o material foi encaminhado para a Desarme, na Cidade da Polícia, onde os presos foram autuados em flagrante.

Fonte: PRF/Desarme