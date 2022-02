Desarme apreende armas de suspeito de vender material bélico para o tráfico

Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumpriram no último sábado (26) um mandado de busca e apreensão expedido pelo Plantão Judiciário na casa de um homem suspeito de usar o registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) para comprar armas e munição legalmente e vendê-las para traficantes.

No imóvel, localizado em Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio, foram apreendidas 20 armas, emtre espingardas, pistolas e rifles, além de munição e duas prensas usadas para recarga de cartuchos. O suspeito é alvo de investigado por sua ligação com Vitor Furtado Rebollal Lopez, o Bala 40, colecionador preso em Goiânia no mês passado, quando transportava 11 mil balas de fuzil.

Ligações interceptadas pela polícia revelaram que Furtado usava seu certificado para comprar material bélico de forma lícita, em lojas legalizadas, e depois revender para a maior facção do tráfico do Rio. Em sua casa, na Zona Norte do Rio, policiais apreenderam 54 armas, sendo 26 fuzis, em janeiro.

A apreensão de sábado foi um desdobramento da prisão de Furtado. As investigações seguem para apurar a participação de outras pessoas no esquema.