Desarme agarra miliciano ligado à Ecko na Baixada Fluminense

Um bandido associado à quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko, foi preso ontem por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em São João de Meriti. A ação foi realizada em conjunto com agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).

Os policiais informaram que o miliciano estava com uma pistola Glock calibre .40 com brasão da Polícia de Miami, nos Estados Unidos. O criminoso foi localizado após ação integrada de inteligência e confessou ter se aliado à quadrilha de narcomilicianos comandada por ‘Ecko’, um dos paramilitares mais procurados no Rio de Janeiro. Esta é a segunda prisão envolvendo integrantes do miliciano nesta semana. Na última quarta-feira, um homem foi preso durante uma ação da Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em Queimados. Com ele foram apreendidos celulares, anotações e material de telefonia e ‘gatonet’.

No último dia 11, a Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prendeu o irmão de Ecko, Wallace da Silva Braga, conhecido como Batata, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Wallace resistiu à prisão, tentou tomar o fuzil de um dos policiais e ameaçou os agentes em nome da milícia. O criminoso vai responder pelos crimes de coação no curso do processo, resistência e organização criminosa.