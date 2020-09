DER-RJ executa serviços de conservação em rodovias estaduais 

Para melhorar a trafegabilidade nas rodovias estaduais fluminenses, o DER-RJ executa ações de manutenção e recomposição de asfalto. Além da manutenção e recomposição do asfalto, as rodovias recebem ainda serviços de roçada e limpeza.

Os serviços de conservação do pavimento asfáltico estão sendo feitos em diversas rodovias do estado, como: RJ-099, Reta de Piranema; RJ-100, do Km 0 ao 1,5, em São Gonçalo; RJ-104, nos Kms 5 ao 8, no Km 14, e do Km 16 ao 18, entre Niterói e São Gonçalo; RJ-106, nos Kms 4, 13, 31 ao 33, 35 e 37; RJ-112, Kms 4 ao 6, em Guapimirim; RJ- 114, nos Kms 9, 12 e 18; RJ-115, no Madruga, em Vassouras; RJ-118, nos Kms 10 e 15; RJ-122, em Guapimirim; RJ-127, em Mendes; RJ-130; RJ-142, em Lumiar; RJ-146, no Km 82; RJ-150, no Km 12, Fazenda Velha, em Nova Friburgo.

Outros trechos fluminenses

O DER também está realizando obras de melhorias na RJ-151, no Km 6,2, em Visconde de Mauá, ao Km 16, em Campo Alegre, município de Resende; RJ-155, Km 17, nos túneis de Lídice; RJ-162, entre a Serra de Macaé e Glicério e Frade, e entre Trajano de Moraes a Tapera; RJ-182, entre a Serra do Triunfo e Conceição de Macabu; RJ-186, no trecho entre Bom Jesus do Itabapoana e a BR-356; RJ-190, entre Itereré e Morangaba; RJ-192, no trecho entre Dois Rios e Ponto de Pergunta; RJ-214, no trecho entre Natividade e Varre-Sai; RJ-220, no trecho entre a BR-356 e Natividade, e de Natividade a Porciúncula; RJ-224, de São Francisco de Itabapoana a Barra do Itabapoana; e RJ-230, entre Bom Jesus e o entroncamento com a BR-101.