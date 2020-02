Deputados aprovam projeto de Daniela do Waguinho que institui o dia e a semana nacionais na luta contra a endometriose

Um projeto de lei em benefício da saúde da mulher foi aprovado pelo plenário da Câmara Federal, nesta quarta-feira (19/02). De autoria da deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ), a proposta trata da prevenção e tratamento da endometriose.

Agora, o Senado vai analisar a criação do Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, a ser comemorado no dia 13 de março, e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, propostas apresentadas por Daniela do Waguinho através do Projeto de Lei 3047/19, que foi unificado ao PL 6215/13, do deputado Roberto de Lucena (Pode-SP).

No Brasil, quase 10 milhões de mulheres tem endometriose, cujo diagnóstico pode demorar muitos anos para acontecer. “Agradeço a todos os parlamentares pelo empenho e a Caroline Salazar, do blog “A Endometriose e Eu”, pela luta contra a doença e aprovação da lei. Precisamos conscientizar a população para que se realizem diagnósticos rápidos, com tratamento efetivo e atendimento digno e de qualidade para essas mulheres, principalmente no Sistema Único de Saúde”, explica a autora do projeto, deputada federal Daniela do Waguinho.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo