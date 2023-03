Deputado transplantado renal propõe Frente Parlamentar em Defesa da Doação de Órgãos

Melhorar vida das pessoas que precisam de doação de órgão e tecidos é o que propõe a Frente Parlamentar em Defesa da Doação de Órgãos instituída pelo deputado federal Marcelo Queiroz (Progressistas-RJ), transplantado renal desde 2017.

No momento em que o Brasil pela primeira vez passa pela situação mais crítica já vivenciada, com mais de 50 mil pessoas na fila aguardando por um transplante, o Deputado Federal Marcelo Queiroz, em coautoria com a Deputada Dani Cunha (União-RJ), protocolou a Frente Parlamentar que já conta com a assinatura de 233 parlamentares, o que somente reforça a importância da matéria. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a maioria espera por um rim: 29.690 pacientes.

De acordo com o deputado Marcelo Queiroz a frente terá papel fundamental para dialogar com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e demais órgãos públicos e privados.

“Também temos como objetivo dialogar com a sociedade em geral para aprimorar as políticas públicas relacionadas a doação de órgãos e tecidos. Como transplantado renal sei a importância de avançarmos com políticas públicas permanentes para o tema. Há muito o que melhorar para dar mais suporte para as pessoas que estão aguardando doação. Estou muito feliz de ter o apoio da deputada Dani Cunha para fortalecer as discussões da frente parlamentar criada, ” afirmou o deputado.

A deputada Dani Cunha, acredita que a iniciativa da Frente Parlamentar é mais do que um movimento, é um caminho para ampliar a conscientização desse ato tão importante e que salva muitas vidas.

“No Rio, o Programa Estadual de Transplantes, o PET já é uma referência mundial, mas, queremos aprimorar a nossa legislação e a Frente será o nosso espaço de debates para a construção de políticas públicas e leis que incentivem e fortaleçam a doação de órgãos no Brasil. É uma honra lutar por esta pauta ao lado do deputado Marcelo Queiroz que, melhor do que ninguém, entende do tema, pois é um transplantado, ” afirmou Dani.

Membro da Academia Nacional de Medicina e Diretor do maior centro de transplantes renais do mundo, o nefrologista José Osmar Medina, acredita que a iniciativa dará uma imensa contribuição para sociedade.

“O Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo – no SUS – e ainda pode dobrar este número quando a doação aumentar. Está frente parlamentar vai contribuir para corrigir a disparidade geográfica na disponibilidade de transplantes, dando a mesma oportunidade para todos os brasileiros independente de sua origem geográfica, enfatizou Medina. ”

O Nefrologista da Santa Casa de Juiz de Fora e Presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Gustavo Ferreira, apoia a iniciativa,

“A Frente Parlamentar sobre doação de órgãos é vista com muito bons olhos pela ABTO. Será uma oportunidade única para discutirmos o tema que poderá mudar a vida de milhares de pacientes que aguardam pela oportunidade de uma doação de órgão para continuar vivendo. Bons frutos poderão ser colhidos desta inciativa. ”

Entre as principais propostas a serem discutidas está a instituição de um calendário fixo para realização de ações de conscientização para Doação de Órgãos e Tecidos e de Diagnóstico Precoce de Doença Renal com a dosagem da creatinina, a remuneração adequada dos centros de diálise e a garantia do transporte dos pacientes que realizam diálise.

O diretor de políticas associativas da SBN, Pedro Túlio Rocha, vê as propostas com grande entusiasmo, e afirma que os nefrologistas do Brasil recebem a notícia da criação da frente parlamentar pela doação de órgãos e tecidos, com boas expectativas.

“O setor da dialise hoje passa por uma preocupante crise com fechamento de unidades por todo Brasil, e para os cerca de 140 mil brasileiros que recebem está terapia, um aumento no transplante torna-se uma opção de tratamento que leva a melhor qualidade de vida e sobrevida, contribuindo para resolução desta crise. ”