Deputado transplantado renal propõe Frente Parlamentar em Defesa da Doação de Órgãos

No momento em que o Brasil pela primeira vez passa pela situação mais crítica já vivenciada, com mais de 50 mil pessoas na fila aguardando por um transplante, o Deputado Federal Marcelo Queiroz, em coautoria com a Deputada Dani Cunha (União-RJ), protocolou a Frente Parlamentar que já conta com a assinatura de 233 parlamentares, o que somente reforça a importância da matéria. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a maioria espera por um rim: 29.690 pacientes.

De acordo com o deputado Marcelo Queiroz a frente terá papel fundamental para dialogar com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) e demais órgãos públicos e privados. “Também temos como objetivo dialogar com a sociedade em geral para aprimorar as políticas públicas relacionadas a doação de órgãos e tecidos. Como transplantado renal sei a importância de avançarmos com políticas públicas permanentes para o tema. Há muito o que melhorar para dar mais suporte para as pessoas que estão aguardando doação. Estou muito feliz de ter o apoio da deputada Dani Cunha para fortalecer as discussões da frente parlamentar criada, ” afirmou o deputado.

Ampliar a conscientização

A deputada Dani Cunha, acredita que a iniciativa da Frente Parlamentar é mais do que um movimento, é um caminho para ampliar a conscientização desse ato tão importante e que salva muitas vidas. “No Rio, o Programa Estadual de Transplantes, o PET já é uma referência mundial, mas, queremos aprimorar a nossa legislação e a Frente será o nosso espaço de debates para a construção de políticas públicas e leis que incentivem e fortaleçam a doação de órgãos no Brasil. É uma honra lutar por esta pauta ao lado do deputado Marcelo Queiroz que, melhor do que ninguém, entende do tema, pois é um transplantado, ” afirmou Dani.