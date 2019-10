Deputado quer mais policiamento para a Baixada Fluminense

O deputado estadual Márcio Canella (MDB) esteve reunido ontem com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), deputado André Ceciliano, e deputados Rosenverg Reis, Léo Viera e com o secretário da Polícia Militar do Estado do Rio Janeiro, coronel Rogério Figueredo de Lacerda.

O objetivo do encontro foi mais para solicitar à PM o aumento do policiamento na Baixada Fluminense e, principalmente, para a área do 39º BPM (Belford Roxo). Ficou acertado que a corporação receberá mais policiais e novas viaturas.

As cabinas blindadas do Lote XV e de Nova Aurora serão reativadas e haverá mais policiamento na escala de RAS (Regime Adicional de Serviço) no município. Em sua rede social, Canella agradeceu ao governador Wilson Witzel pelo trabalho e pela atenção dada ao estado do Rio de Janeiro.

