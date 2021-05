Deputado protocola PL sobre fim da UERJ e presidente da Alerj descarta proposta

Nesta semana, o deputado Anderson Moraes (PSL) protocolou um projeto de lei pedindo a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), por ter, segundo ele, um “nítido aparelhamento ideológico com viés socialista.

Mas o presidente da Casa, André Ceciliano (PT), descartou o projeto e exaltou a universidade. “Enquanto eu for presidente, não vota. É inconstitucional e isso seria atribuição do Poder Executivo”, disse Ceciliano.

O deputado Flavio Serafini (PSOL), presidente da Comissão de Educação da Casa, chamou a proposta de “surto autoritário”. “Eles querem acabar com a UERJ, a primeira universidade do país a adotar o sistema de cotas, pq têm medo do povo!”, escreveu.

Não vai aceitar ‘balbúrdia’

Anderson Moraes anunciou na última terça-feira, no Twitter, que protocolou o projeto de lei para extinguir a UERJ e concede o direito de que os bens e alunos da universidade pública sejam remanejados para universidades particulares. No anúncio ele disse que não iria aceitar “balbúrdia” nas universidades. Ele afirma que a proposta levaria ao “aumento da receita estadual e libertação ideológica´de nossos estudantes de nível superior”. No pedido, ele justifica a extinção da UERJ alegando “nítido aparelhamento ideológico de viés socialista na Universidade”.