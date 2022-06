Deputado pede controle contra varíola dos macacos no Brasil

DR. Luizinho disse que as medidas de prevenção são a modalidade mais barata de investimento em saúde pública

O deputado Luiz Antonio Teixeira Jr. (Progressitas-RJ), conhecido como Dr. Luizinho, enviou requerimento ao Ministério da Saúde solicitando a implementação do controle de temperatura dos passageiros de portos e aeroportos para evitar a disseminação da varíola dos macacos. Até a última quinta-feira (23), o governo confirmou 16 casos da doença no país, com transmissão comunitária confirmada.

Em entrevista ao site Poder360, Dr. Luizinho disse que as medidas de prevenção são a modalidade mais barata de investimento em saúde pública. Ele ressaltou que a disseminação da doença no Brasil pode provocar a lotação de hospitais e unidades de saúde.

“No caso da covid, a gente fez a mesma proposta em fevereiro de 2020. Medidas profiláticas, investimentos nos aeroportos e informações, controle de temperatura. Porque a gente está vendo que a maioria dos casos está vindo de pessoas que vieram de outros países e estão espalhando a doença dentro do nosso país”, afirmou.

Material informativo

No documento, o parlamentar também sugere a elaboração de materiais e canais informativos sobre a doença, como panfletos, cartazes, banners, site e a disponibilização de um número de telefone exclusivo para tirar dúvidas da população sobre a varíola dos macacos.

“Importante destacar a relevância da criação de um plano de contingência em nosso país, que deverá indicar em cada Estado da federação quais serão as unidades hospitalares de referência para tratamento e as Unidades de Pronto Atendimento que realizarão a triagem dos possíveis casos da

varíola dos macacos”, diz o requerimento.

Casos confirmados

Na última quinta-feira, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o Brasil já vivencia a transmissão comunitária da doença. São Paulo e Rio de Janeiro confirmaram 5 casos em que nenhum deles viajou recentemente para países com casos confirmados.

Para prevenir a disseminação da doença, o ministério recomenda o uso de máscaras e a higienização das mãos. O mundo enfrenta desde maio o maior surto do vírus fora da África. Já são mais de 3.500 infectados, segundo dados do Global health Monkeypox, iniciativa que monitora os números dos países.

Prefeitura do Rio confirma transmissão local

Ontem (24), o secretário municipal de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, afirmou que já há transmissão local da varíola dos macacos na capital fluminense.

Na noite da última quinta (23), o órgão já tinha notificado mais dois casos no município. São dois homens, de 25 e 30 anos, que não viajaram para o exterior nem tiveram contato próximo com viajantes.