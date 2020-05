Deputado Márcia Canella é vítima de atentado em Belford Roxo

Carro blindado onde estava Márcio Canella foi metralhado por criminosos numa suposta tentativa de assalto em Belford Roxo

O deputado estadua Márcio Canella (MDB) teve o carro atingido por tiros, na tarde de ontem, em Belford Roxo. Uma das hipóteses que está sendo investigada pela Polícia Civil seria uma tentativa de assalto. Como o carro é blindado, o motorista não parou. O parlamentar estava com um irmão quando o carro, que é blindado, foi atacado quando passava pela Avenida Joaquim da Costa Lima, altura do Lote XV. Um policial lotado no gabinete dirigia o veículo.

“Estava no meu escritório político, no centro de Belford Roxo, e iria para o Lote Quinze. Na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Santa Marta, um Renault passou metralhando. Tenho porte de arma e ando armado. O meu motorista acelerou, eles vieram atrás e eu revidei os tiros. Eles entraram para o bairro de Santa Marta e nós encontramos uma viatura mais à frente”, contou o parlamentar, acrescentando que “Está tudo bem, graças a Deus. A polícia está investigando pra saber de onde que partiu isso. De uma coisa podem ter certeza, não vão nos acovardar, vou continuar fazendo o meu trabalho, que é trazer dias melhores pra população de Belford Roxo. Agora está nas mãos da polícia (o caso), não vou poder entrar em mais detalhes porque a investigação é sigilosa”, disse.

Denúncia contra traficante

No ano passado, o deputado denunciou através de um vídeo a atuação do traficante Cremilson Almeida de Souza, o Coroa, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas do Roseiral. Segundo reportagem do jornal ‘Extra’, Canella disse que o bandido pretendia transformar a comunidade em um complexo de favelas, dominando a região no entorno.

Ele relatou que, depois do vídeo, chegaram duas denúncias pelo Disque-Denúncia de que traficantes do Roseiral estariam planejando um atentado contra sua vida. De acordo com informações, Canella e os outros ocupantes não ficaram feridos.

Nota de esclarecimento

O parlamentar usou usa página do facebook para esclarecer o fato: “No início da tarde de hoje, eu, Deputado Estadual Márcio Canella, tive o meu carro alvejado por tiros em Belford Roxo. Havia saído do Centro do Município e estava a caminho do Bairro Lote 15, quando me deparei com bandidos armados numa Duster de cor branca, na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura do Bairro Vila Pauline.

Quero tranquilizar a todos. Foi um susto, mas graças a DEUS, estou bem. Confio na atuação da Polícia, que brevemente irá esclarecer os fatos e descobrir os autores. Agradeço o carinho e a preocupação de todos os Deputados, Deputadas e de todos os amigos. Continuarei na Alerj defendendo os direitos dos moradores de todo o Estado do Rio, pois fui eleito para isso e não me intimidarei. Acima de tudo, confio em DEUS! (sic)

Fonte: G1