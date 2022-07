Deputado é condenado por documentos falsos

A Justiça Eleitoral informou que Anderson Alexandre teria forjado ata nas eleições de 2016 quando concorreu à Prefeitura de Silva Jardim

O deputado estadual Anderson Alexandre (SDD) foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) por forjar ata de convenção nas eleições de 2016, quando concorreu à reeleição de prefeito de Silva Jardim, na Baixada Litorânea do RJ.

Segundo o órgão, Anderson Alexandre teve “ingerência política sobre a decisão de dirigentes partidários municipais do MDB, Solidariedade, PP e PRP, que forjaram atas de convenções partidárias”. Ainda de acordo com o TRE-RJ, os réus usaram as atas com “conteúdo sabidamente falso”, com objetivo de obter a aprovação do registro da coligação “Somos Fortes, Somos Silva Jardim”, para candidatos a vereador, e

“Para Continuar Avançando”, para a chapa de prefeito e vice. Na época, Anderson estava filiado ao MDB. A convenção ocorreu no dia 3 de agosto de 2016, em evento aberto ao pública na Câmara Municipal.

O TRE já condenou Anderson Alexandre a uma a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 6 dias-multa. A Corte reduziu então para o pagamento de cinco salários mínimos com também prestação de serviços à comunidade.

“Ações delituosas”

Além do deputado, também foram condenados oito então secretários e presidentes das legendas, entre os quais os ex-vereadores Roni da Silva e Marcilene Xavier. O relator do processo, desembargador João Ziraldo Maia, declara que ficou comprovado que as “ações delituosas não poderiam ter sido executadas sem o aval de Anderson”.