Deputado Dr. Luizinho vai destinar R$ 12 milhões de emendas para Clínica da Família Patrícia Marinho em Nova Iguaçu

Fôlego para a saúde de Nova Iguaçu

O deputado federal Luiz Antônio Teixeira, o Dr. Luizinho, visitou a Clínica da Família Patrícia Marinho, no Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, e anunciou uma emenda parlamentar no valor de R$ 12 milhões que serão destinados para reabertura do setor de emergência da unidade, localizada no bairro Jardim Paraíso.

“Na minha passagem como secretário de Saúde em Nova Iguaçu inauguramos dezenas de Clínicas da Família e a Patrícia Marinho foi a primeira delas a funcionar 24 horas por dia porque a região precisa muito deste serviço. Trazer essa notícia me enche de alegria e é um compromisso de campanha que estou cumprindo”, disse o parlamentar ao lado do prefeito Rogério Lisboa e do secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto de Souza Oliveira Leite.

Projeto de criação

De acordo com o deputado, o valor da emenda deve estar disponível para Nova Iguaçu entre 60 e 90 dias. A Clínica da Família Patrícia Marinho foi reconstruída e reaberta em 2014 e fazia parte de um projeto de criação de emergências 24 horas inauguradas em regiões estratégicas para desafogar o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI/Posse).