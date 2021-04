Deputado do PSL se envolve em confusão com policial militar durante abordagem

O deputado estadual Gustavo Schmidt (PSL) se envolveu em uma confusão na madrugada de hoje (24), durante uma abordagem da Polícia Militar na rodovia RJ-106, na Serra do Mato Grosso, entre Maricá e Saquarema.

Segundo informações, o parlamentar não gostou da maneira que foi abordado e discutiu com os PMs. Testemunhas contaram que ele chegou a desferir um soco em um dos agentes, que teria sofrido luxação no queixo. Schmidt nega a agressão e afirma ter sido desacatado.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) faziam patrulhamento no km 44 da rodovia RJ 106 quando o veículo que Schmidt dirigia foi abordado. Na primeira abordagem, policiais não encontraram qualquer infração penal e Schmidt seguiu viagem. Mas horas depois, já na madrugada, o deputado voltou ao local da abordagem, desta vez sozinho, e entrou no posto de policiamento rodoviário pedindo detalhes sobre o patrulhamento. Durante a discussão, Schmidt teria dado um soco em um militar.

Assessoria divulga nota

Em nota, a assessoria afirma que o parlamentar afirma que se encaminhava “com seu filho e sua namorada para um sítio da família em Saquarema”, quando “o veículo em que estava foi parado e houve uma abordagem ríspida dos policiais”.

“Liberado, Gustavo deixou seu filho e a namorada no sítio e retornou ao DPO, pois suspeitava que a blitz realizada seria ilegal, e solicitou ao policial a Ordem de Serviço da operação, que não foi apresentada. Na ocasião, Gustavo foi desacatado por um dos policiais. Em nenhum momento ele agrediu qualquer policial e nem foi encaminhado à delegacia. Ele afirma que irá solicitar formalmente a apuração do caso”.

Outra polêmica

Esse não é o primeiro caso de agressão do deputado, eleito em 2018. Em março do ano passado, Schmidt foi detido por suspeita de agredir um PM em Camboinhas, em Niterói, no momento em que estava em uma festa em um quiosque na região. Aglomerações estavam proibidas por causa da pandemia. Imagens divulgadas em redes sociais mostraram o deputado desacatando a delegada de plantão na 76ª DP (Niterói), Camila Lourenço.