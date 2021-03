Deputado destina emendas para a Saúde de Belford Roxo

Chico D’Angelo foi recebido pelo prefeito Waguinho. Recursos servirão para aprimorar ainda mais o atendimento à população

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, recebeu a visita do deputado federal Chico D’Angelo (PDT-RJ). Durante o encontro, o parlamentar comunicou ao prefeito que apresentou três emendas beneficiando o município na área da Saúde.

As emendas foram direcionadas a três áreas: atenção básica à saúde; serviço de atenção primária à saúde; e serviço de assistência hospitalar e ambulatorial.

Waguinho destacou que os recursos da emenda servirão para aprimorar ainda mais o atendimento à população.

Unidos por um objetivo

Ele agradeceu a iniciativa do deputado Chico D’Angelo. “Fico feliz em perceber que os deputados federais do Rio de Janeiro estão unidos para melhorar a Saúde de todos os municípios, independentemente de partidos políticos. O deputado Chico D’Angelo, que é médico, tem esse olhar social. Hoje Belford Roxo está com quatro unidades de pronto atendimento e todas as Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde funcionando. Em 2017, início do meu primeiro mandato, estava tudo sucateado”, concluiu Waguinho.