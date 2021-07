Deputado denuncia venda de porte de armas e identidade policial

O deputado estadual Dionísio Lins (PP) vai encaminhar na próxima segunda-feira ao secretário de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, um ofício solicitando que seja aberta com urgência uma investigação para apurar a venda indiscriminada de carteiras falsas para porte de armas, policial investigador civil e agente federal de inteligência que vem sendo feita em um site popular de venda online.

O parlamentar, líder do Progressista na Casa, é autor do projeto de lei que determina que a venda de roupas camufladas e acessórios das polícias militar e civil só pode ser feita após o cadastro do comprador.

Lins ficou impressionado com a semelhança dos documentos falsos em relação aos verdadeiros e solicitou que o site seja notificado imediatamente e que retire as propagandas do ar, além de encaminhar para a secretaria de Segurança Pública, a relação de todas as empresas que praticam venda desses produtos para que respondam criminalmente.