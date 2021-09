Deputado deixa gabinete da Alerj e atende nas ruas de São João de Meriti

Pela segunda semana consecutiva, meritienses puderam ser atendidos pelo deputado estadual Valdecy da Saúde (PTC), que por meio do seu Gabinete Itinerante está ouvindo os moradores. Desta vez o parlamentar esteve no bairro Jardim Metrópole, onde começou o atendimento às 9h da manhã, e seguiu até o período da tarde, tendo ouvido 114 pessoas.

O projeto, que teve início na útima sexta-feira, no bairro Parque Araruama, tem como objetivo dar voz à população, para que ela possa expor as demandas do bairro, bem como fazer um link entre o governo estadual e o município, de forma a intermediar as questões.

“É de suma importância ouvir o que a população tem a dizer. São pessoas trabalhadoras, guerreiras e pagadoras de impostos. Muitas delas não sabem ou não podem ir até o gabinete na Alerj, então viemos aqui para estarmos mais próximos delas”, afirmou o parlamentar.

Em outros bairros

O Gabinete Itinerante deve voltar ao município na próxima semana para atender moradores de outros bairros. O local e o horário serão divulgados pela assessoria do deputado em breve.