Deputado culpa comando do 39º BPM pelo aumento da violência em Belfod Roxo

“Está faltando atitude, coragem no comando da Polícia Militar em nossa cidade para enfrentar os bandidos que dominam os quatro cantos de Belford Roxo, hoje, sem dúvida nenhuma, o município mais violento da Baixada Fluminense”. A afirmação foi feita há pouco pelo deputado estadual Marcio Canella ao elizeupires.com. O parlamentar fez contato no final da tarde desta sexta-feira (15) com o governador Wilson Witzel, de quem ouviu a promessa de providências.

Canela citou como exemplo de incapacidade do 39º Batalhão da Polícia Militar, comandado pelo tenente-coronel Wagner Guerci Nunes, o controle exercido por bandidos no bairro São José – a partir do Morro da Caixa D’águagua –, onde o carro em que o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e a deputada federal Daniele Carneiro estavam foi alvejado a bala hoje.

“Esse ataque nos deixa muito tristes e preocupados. Se os bandidos atacam o prefeito da cidade e uma deputada, imaginem o que são capazes de fazer com o cidadão comum. Infelizmente o comando atual do batalhão responsável pela segurança em nossa cidade se mostra ineficiente. A falta de ação é tão grande que às vezes chego a pensar que o comandante tem medo dos bandidos, já que não apresenta uma ação eficaz”, completou o deputado.