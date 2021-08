Deputado chama vereador de moleque

O deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL) resolveu falar a verdade na TV Alerj no último dia 12. Rodrigo referiu-se à Prefeitura de Japeri, dizendo que vai continuar com os questionamentos e fiscalização.

No discurso do deputado, ele cita o Miga (DEM), vereador de Japeri, e diz que não tem medo e que a história do vereador já diz quem ele é:

“E eu continuarei com a minha fiscalização (…) não tenho medo de milícia, não tenho medo de vagabundo nenhum, não tenho medo de vossa excelência e nem de suas palavras desafiadoras. Vossa excelência é um moleque, aliás, a sua história diz exatamente quem o senhor é”, disse o deputado.

Wesley George de Oliveira (DEM), Miga, assumiu o cargo no início de 2021. Antes disso, o ex-presidente da Câmara Municipal de Japeri estava preso, sob acusação de associação com o tráfico de drogas e teve a prisão preventiva revogada, conseguindo se reeleger vereador em Japeri com 875 votos.

Rodrigo continuou o discurso dizendo que Japeri merece seu respeito somente por conta dos cidadãos, mas não por conta dos políticos:

“Além dos questionamentos ao TCE, vou fiscalizar pessoalmente, estarei muito brevemente como já estive recentemente, na Prefeitura e na cidade de Japeri, que merece o meu respeito, fruto dos seus cidadãos honrados e decentes. Infelizmente a gente ainda enxerga na política esse tipo de lixo fazendo política, infelizmente, é uma mazela do nosso sistema que ainda permite esse tipo de gente”, concluiu.

Miga foi preso em 2018, e chegou a ficar foragido, após o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informarem que ele integrava uma das maiores facções criminosas do estado que havia se instalado na Prefeitura de Japeri. Mas teve a prisão preventiva revogada e foi absolvido.