Deputado assume mandato na Alerj no lugar de eleito para prefeito de Petrópolis

O deputado Jari Simão de Oliveira Junior (PSB) assumiu seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), hoje (21), após ser empossado pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT). Segundo suplente do partido, Jari entra no lugar de Rubens Bontempo (PSB), que deixou a Alerj para assumir a prefeitura da cidade de Petrópolis, na Região Serrana. Jari vinha exercendo seu terceiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Volta Redonda, no Sul Fluminense, e assume pela primeira vez como deputado estadual.

“O momento é muito feliz. A marca do nosso mandato sempre foi a participação popular e continuará sendo. Mesmo com um pouco tempo de mandato, vamos tentar fazer o que for necessário para beneficiar a população. Sou muito grato ao cidadão de Volta Redonda e vou honrar essa vaga na Assembleia Legislativa”, disse o novo parlamentar da Alerj, que obteve 19.974 votos nas últimas eleições para deputado estadual, em 2018.

Ele tomou posse acompanhado de sua esposa e filhos. Jari herda a vaga do então primeiro suplente do PSB, Rubens Bomtempo, que venceu a eleição para prefeito de Petrópolis, em 2020, mas só foi diplomado no último sábado (18). Bomtempo aguardava o julgamento de sua situação eleitoral para poder assumir o cargo e, no dia 14), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por 4 votos a 3 pela anulação do processo que o impedia de assumir o cargo de prefeito.