Deputado André Ceciliano vai integrar equipe de transição do governo Lula

Presidente da Alerj, que teve atuação destacada na coordenação da campanha do presidente eleito, vai trabalhar no grupo técnico da Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), que também ocupa interinamente o cargo de governador do Estado, vai trabalhar no governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva.

O parlamentar integra o grupo técnico de Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas, formado por outros sete nomes: Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul; Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea; Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional; Marcelo Ramos, deputado federal (PSD-AM); Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária; Paulo Okamotto, ex-presidente do Instituto Lula; Paulo Feldman, professor da USP.

A apresentação da lista de integrantes que vão compor 6 grupos técnicos do novo governo foi feita pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), na última quinta-feira (10). Entre os nomes, está o do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que integrará o grupo de Planejamento, Orçamento e Gestão. Também fará parte do governo de transição o ex-ministro das Comunicações do governo de Dilma Rousseff (PT), Paulo Bernardo.

Atuação destacada

Ceciliano, que teve atuação destacada na coordenação da campanha do então aliado e candidato Lula e que obteve mais de 986 mil votos para o Senado, mas não foi eleito, escreveu na rede social: “Fiquei honrado em poder fazer parte deste momento da história do país, que necessita de uma grande virada para crescimento e, sobretudo, geração de emprego e renda. Agradeço a confiança, vamos trabalhar de olho no futuro”, disse em sua página no Twitter.

Petistas da cúpula do partido garantem que André deve se transferir para Brasília em janeiro, para representar o Estado do Rio na nova administração federal. Ele poderá assumir um ministério ou a presidência de uma empresa estatal, devido a sua grande experiência no comando do Legislativo fluminense.

Governador interino pela 3ª vez

Além de presidente da Alerj, Ceciliano acumula o cargo governador do RJ interinamente, pela terceira vez em razão da viagem do governador Cláudio Castro.

No dia 6 de outubro de 2021, Ceciliano, assumiu como governador interino pela primeira vez e permaneceu no cargo até o dia 9 quando o chefe do Executivo retornou da viagem ao México, como convidado do evento Smart City Expo Latam Congress, sobre a reativação econômica da América Latina. A segunda vez, o parlamentar assumiu o governo até 17 de novembro, também no ano passado, em razão da viagem de Castro à Europa.