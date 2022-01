Deputado André Ceciliano participa das celebrações dos 100 anos de Brizola

“Grande influenciador político, defensor da educação e das causas dos mais pobres”, foram algumas das citações usadas para definir o ex-governador Leonel de Moura Brizola, durante evento em celebração ao seu centenário.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), esteve entre as autoridades que participaram do evento promovido pela Prefeitura do Rio, em parceria com a Associação Leonel Brizola e a Produtora Caliban, na última quarta-feira (19), no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

“Este é um momento histórico. Brizola é o único político no Brasil que foi governador de dois estados, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. É uma honra rever a história e lembrar da opção de Brizola pela educação, pelas mulheres, pelos negros, pelo provo brasileiro em geral. Brizola é inspirador. Viva Brizola!”, afirmou Ceciliano.

Documentário

O cineasta Silvio Tendler, que prepara documentário sobre a vida de Brizola, apresentou trecho do filme e destacou a importância de se revisitar a trajetória deste político que ajudou a construir a história do Brasil. “Precisamos restabelecer a cultura em nosso país. O filme sobre Brizola não será nostálgico e sobre o passado, mas sim uma construção sobre o futuro. Queremos mostrar como é possível construir um estado do bem estar social”, explicou o diretor de “Jango” e “Os anos JK”, entre outros filmes.