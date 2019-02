Deputado André Ceciliano é eleito presidente da Alerj e promete transparência total nas ações

Por Gustavo Natario, Isabela Cabral e Vanessa Schumacker (Alerj)

O deputado André Ceciliano (PT) foi eleito, no sábado (2), o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para um mandato de dois anos.

Com 49 votos favoráveis, sete contrários e oito abstenções, dos 64 votos possíveis, a chapa única “Arrumação”, liderada por Ceciliano, foi escolhida para conduzir os trabalhos da Casa. A sessão foi presidida pelo parlamentar da atual legislatura com o maior número de mandatos, deputado Carlos Minc (PSB).

Na ocasião, também foram eleitos os outros doze integrantes da Mesa Diretora da Alerj. Ceciliano já vinha exercendo a presidência de forma interina desde novembro de 2017. Após ser eleito, o deputado agradeceu aos parlamentares e prometeu ser um presidente de todos. “Agradeço aos colegas parlamentares que confiaram em minha capacidade para continuar conduzindo os trabalhos com transparência, priorizando o diálogo, respeitando as diferenças ideológicas e, acima de tudo, garantindo autonomia aos deputados para exercerem seus mandatos em toda a sua plenitude”, disse.

O presidente lembrou que enfrentou no cargo uma grande crise política e econômica, mas, sob sua condução, a Alerj aprovou pautas importantes para ajudar o Estado a superar as adversidades. Ceciliano também informou que algumas providências já haviam sido tomadas quando ele era presidente interino, como a redução da possibilidade dos desmembramentos de cargos dos gabinetes, de até 63 para no máximo 40, e a substituição do auxílio alimentação dos funcionários depositado em conta pelo tíquete-refeição. O novo presidente ainda anunciou novas medidas que serão implementadas pela Alerj.

“A sociedade exige mais transparência. Por isso, vamos dar continuidade ao aperfeiçoamento do acesso a todas as informações internas da Casa, através do Portal da Transparência. Também vamos implantar o Parlamento Digital, um conjunto de ferramentas necessárias para que possamos praticar uma política moderna, com a população sugerindo projetos e opinando sobre as matérias que tramitam na Casa”, prometeu o parlamentar.

O deputado também informou que vai permitir que as audiências públicas sejam transmitidas pela Internet, com um sistema que permitirá interação com os internautas, tendo como base a experiência do Laboratório Hacker da Câmara Federal, e também colocará a TV Alerj em canal aberto ainda este ano. “Precisamos mostrar aos cidadãos que a Alerj faz positivamente diferença na vida deles”, concluiu.

A composição da nova Mesa Diretora

Presidente: André Ceciliano (PT); 1º Vice-presidente: Jair Bittencourt (PP); 2º Vice-presidente: Renato Cozzolino (PRP); 3º Vice-presidente: Tia Ju (PRB); 4º Vice-presidente: Filipe Soares (DEM); 1º Secretário da Mesa: Marcos Muller (PHS); 2º Secretário: Samuel Malafaia (DEM); 3º Secretário: Marina (PMB); 4º Secretário: Chico Machado (PSD); 1º vogal: Franciane Motta (MDB); 2º vogal: Dr. Deodalto (DEM); 3º vogal: Valdecy da Saúde (PHS); 4º vogal: Márcio Canella (MDB).

Edição/HORA H: Jota Carvalho